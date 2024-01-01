Минпромторг Прикамья отчитался об исполнении действующей Стратегии СЭР Депутаты Заксобрания 23 мая рассмотрят проект новой Стратегии до 2023 года Поделиться Твитнуть

Заместитель председателя Правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов представил на заседании комитета краевого Заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам отчёт об исполнении действующей Стратегии социально-экономического развития (СЭР) региона до 2026 года. Встреча состоялась 22 мая, накануне пленарного заседания, где депутаты в первом чтении рассмотрят проект Стратегии СЭР до 2035 года.

«Согласно действующему законодательству, перед рассмотрением проекта Стратегии СЭР в законодательное собрание вносится отчёт об исполнении Стратегии СЭР за предыдущие периоды. Анализ динамики основных показателей по сравнению с РФ и ПФО позволяет сделать вывод, что динамика с 2012 по 2022 годы была разнонаправленной и повторяла общероссийские тенденции», — отметил министр.

По его словам, несмотря на оказавшие влияние на показатели распространение новой коронавирусной инфекции и введение в отношении РФ экономических санкций Пермский край стабильно входит в ТОП-20 регионов по объёмам валового регионального продукта. Так, по итогам 2022 года он превысил 2 трлн руб.

Темп роста инвестиций к 2021 году составил 115,8%, и к 2023 году объём инвестиций составил 480 млрд руб. Среднегодовые значения в Прикамье, как и среди всех регионов ПФО, оказались ниже общероссийских (2,1%) и сложились на уровне 1,6%. Индекс промышленного производства (ИПП) Пермского края в течение 2012 — 2022 годов также не превышал среднероссийские значения: среднегодовой темп роста в Прикамье составил 1%, в ПФО — 1,6%, в РФ -1,8%. В 2023 году ИПП составил 105,2% — это наибольшее значение с 2015 года.

Целью формирования Стратегии являлось обеспечение комплексного и сбалансированного развития Пермского края, для её реализации было определено 84 целевых показателя. Целью концепции проекта новой Стратегии до 2035 года является повышение качества жизни населения. Как рассказал Чибисов, для более качественного планирования и выстраивания работы в дальнейшем предлагается разработать план меропряитий по её реализации, ежегодно его актуализировать и предоставлять отчёт по исполнению.

Председатель комитета Алексей Мельников отметил, что целевые показатели претерпели в течение рассматриваемого периода ряд изменений, и поинтересовался, стабильны ли показатели новой Стратегии и достаточно ли их на данный момент. Чибисов ответил, что расширенный перечень показателей будет учтён в плане мероприятий, который должен полностью соответствовать национальным целям и задачам. При этом в рамках реализации майского указа президента «О национальных целях развития РФ», правительству было поручено до 1 декабря 2024 года привести все нормативные документы, в том числе национальные программы, в соответствии с ним.

«Стратегия соответствует и не противоречит приказу, но уточнения показателей в любом случае понадобятся, потому что при распределении показателей между субъектами РФ мы понимаем, что будут, в том числе, изменения, которые коснутся и Пермского края», — подчеркнул министр.

Он добавил, что после 1 декабря субъектам, скорее всего, поручат привести свои инструменты по планированию в соответствии с требованиями национальных программ в течение первого квартала или первого полугодия 2025 года.





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