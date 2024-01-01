Обслуживание и подготовку к зиме внутренних сетей домов обеспечат УК и ТСЖ Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» обращают внимание жителей, что обслуживанием систем отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах занимаются жилищные организации – УК и ТСЖ. Именно управдомы должны обеспечивать нормативное содержание и проводить подготовку к зиме внутридомовых коммуникаций.

В межотопительный сезон УК/ТСЖ обязательно должны выполнить следующие технические процедуры в домах:

- гидропневматическая промывка и гидравлические испытания на прочность систем отопления для обеспечения циркуляции и теплосъёма;

- установка сужающих устройств для регулировки подачи теплоносителя для избежания «перетопов» и, как следствие, переплат;

- герметизация тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы при повреждениях и исключения затопления подвальных помещений из каналов теплотрасс и грунтовыми водами;

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения для снижения тепловых потерь;

- ревизия запорной арматуры;

- ревизия и настройка имеющегося автоматического оборудования регулирования распределения теплоносителя;

- поверка общедомового прибора учёта тепловой энергии и ГВС.

При возникновении вопросов по услугам теплоснабжения жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

«Качественная подготовка к осенне-зимнему периоду – залог стабильного теплоснабжения жителей в следующем отопительном сезоне. В контуре своей ответственности энергетики проводят профилактику тепловых сетей и других теплоснабжающих объектов. Задача управдомов – обеспечить нормативное содержание и обслуживание внутридомовых коммуникаций, включая подвалы, тепловые вводы и энергоустановки зданий», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Информацию о работе объектов Пермских тепловых сетей можно уточнить в Тепловой справочной службе по тел. 259-39-98.

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