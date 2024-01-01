Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Сменился спектакль открытия фестиваля «Тайны горы Крестовой» 

Вместо «МюзикХолла» зрители увидят семейный мюзикл «Удачи, Марк!»

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Тайны горы Крестовой

  Константин Долгановский

На пресс-конференции в Театре-Театре 22 мая организаторы и участники фестиваля «Тайны горы Крестовой» (16+) в Пермском крае подробно рассказали о программе фестиваля.

Как сообщила художественный руководитель «Тайн горы Крестовой» Любовь Зайцева, в этом году фестиваль представит «серию закатов»: большинство спектаклей, которые пройдут в Губахе с 28 июня по 2 июля, будут показаны вечером, причём многие из них — на вершине горы Крестовой, там, где, по традиции, проходит масштабное открытие фестиваля — «Закат на Крестовой».

В нынешнем году «Закат на Крестовой» своим содержанием обязан российскому Году семьи. Ранее сообщалось, что Пермский академический Театр-Театр представит на вершине горы премьеру нынешнего сезона — «MusicHall» (0+), однако буквально накануне пресс-конференции спектакль было решено заменить: тот же театр привезёт в Губаху подростковый мюзикл «Удачи, Марк!» (12+).

Спектакль «Удачи, Марк!» поднимает множество тем: школьный буллинг, детско-родительские отношения, семейные конфликты, поиск себя. «Это очень эмоциональная, искренняя история, которая тронет и детей, и родителей. Она о человеческих ценностях, о правде и лжи, о силе и слабости. О том, как важно стать лидером не какой-то школы, а своей собственной жизни», — говорит режиссёр Алексей Крикливый.

Торжественное открытие фестиваля состоится 29 июня, однако спектакли на горе будут идти уже с 28 июня. В этот вечер на вершине Крестовой Пермский театр кукол покажет своё ландшафтное действо «Кама. Горт. Легенды» (16+). Спектакль уже был показан на фестивале год назад, однако, по словам Любови Зайцевой, тогда площадка была слишком маленькой, и красивое зрелище, специально поставленное для «Тайн горы Крестовой», увидело недостаточно много зрителей.

Организаторы объяснили, что первый фестивальный показ состоится в пятницу, чтобы зрители, приезжающие на фестиваль из других городов, могли организовать себе полноценный театральный уикэнд в Губахе, тем более что, как рассказала председатель оргкомитета фестиваля Мария Коновалова, в городе в этом году открылось несколько новых отелей.

В воскресенье, 30 июня, в программе фестиваля целых три спектакля. На территории горнолыжного курорта Губаха выступит любимый зрителями Челябинский театр современного танца со спектаклем «Игроки» (12+) — пластической притчей для семи танцовщиков о семи смертных грехах. Танец будет показан на вершине горнолыжного спуска — в потрясающей локации на фоне холмисто-лесистой Пармы.

Там же будет разыгран спектакль впервые приезжающего на фестиваль Астраханского драматического театра «Вдох-выдох» (18+) по пьесе современного шведского драматурга Юнаса Хемири, действие которого происходит буквально внутри души главной героини.

Вечером 30 июня на вершину Крестовой вернётся Театр-Театр с ещё одной важной премьерой — пластическим спектаклем «Сердце пармы» (16+), который буквально просится на эту локацию.

1 июля в афише ландшафтного фестиваля тоже три названия. Спектакль «БАБАйки, или неТО» (6+) проекта DuetNEBOLET (Челябинск) — это дуэт Станислава Хомкова и Никиты Манылова в жанре лирической клоунады. Челябинский театр современного танца возвращается с одноактной постановкой «Как это по-русски…» — дуэтом Владислава Морозова и Елены Пришвицыной по мотивам русского фольклора. Березниковский драматический театр вечером на вершине Крестовой покажет свою известную постановку «Трагедия короля Ричарда III» (18+) по шекспировским мотивам.

2 июля фестиваль переместится в «город-призрак» Верхняя Губаха.

Камерный драматический театр «Доминанта» (Губаха), организатор фестиваля, вынесет на суд зрителей ландшафтную премьеру «Подруга из мёртвого города» (16+) по пьесе Игоря Витренко, написанной специально для фестиваля с учётом выбранной локации — заброшенного здания ДК шахты им. Калинина.

В этот день же зрители увидят проект международного театрального фестиваля «Арммоно» (Ереван) — моноспектакль «Варечка» (16+) по мотивам новеллы «Бешеная балерина» Григория Константинопольского.

В рамках фестиваля пройдёт творческая лаборатория под рабочим названием «Пушкин в театральных креслах», посвящённая юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Руководитель проекта Александр Вислов планирует собрать команду, в которую войдут режиссёр Дмитрий Огородников, актёры из Москвы и Санкт-Петербурга, а также квартет Российского национального оркестра (Москва).

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