Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Тайны горы Крестовой» откроются «Мюзиклом на закате» Ландшафтный театральный фестиваль в Губахе пройдёт с 28 июня по 3 июля Поделиться Твитнуть

Ежегодно «Тайны горы Крестовой» собирают тысячи поклонников искусства

Стала известна программа XIII Театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» (16+), который пройдёт в Губахе с с 28 июня по 3 июля 2024 года. Запланированы показы десяти спектаклей восьми театров из Губахи, Березников, Перми, Челябинска, Астрахани и Еревана. В качестве фестивальных площадок — как всегда, вершина Рудянского споя, а также различные локации заброшенного шахтёрского «города-призрака» Верхняя Губаха и всесезонный курорт «Губаха».

В рамках фестиваля предусмотрена работа творческой лаборатории, посвященной юбилею Александра Сергеевича Пушкина.

Первые показы для зрителей пройдут уже 28 июня, хотя официальное открытие запланировано на субботу, 29 июня. В программе открытия фестиваля — традиционный «Закат на Крестовой».

Уже не в первый раз на ландшафтной сцене на фоне заходящего солнца выступит Пермский академический Театр-Театр. На сей раз он покажет премьеру нынешнего сезона — спектакль-концерт «MusicHall» (0+), состоящий из фрагментов культовых мюзиклов со всего мира.

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