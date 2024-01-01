Сотрудники «Метафракс Кемикалс» получили благодарственные письма губернатора Прикамья Поделиться Твитнуть

В рамках рабочего выезда в Губахинский муниципальный округ производственную площадку АО «Метафракс Кемикалс» посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Руководство предприятия представило главе региона результаты работы запущенного в эксплуатацию почти год назад комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ). Также в преддверии Дня химика состоялось награждение сотрудников компании благодарственными письмами губернатора.

Крупнейший в новейшей истории «Метафракс Групп» инвестиционный проект по возведению комплекса АКМ был реализован в 2017-2023 годах. Запуск в эксплуатацию новых мощностей состоялся в июне 2023 года.

Управляющий директор по производству АО «Метафракс Кемикалс» Альберт Худайбирдин подчеркнул важность нового производства для российской экономики.

«Это очень амбициозный проект не только для Пермского края, но и для Российской Федерации. Сейчас он доведён до логического завершения. Мы стабильно начали производить продукцию, которая нужна не только региону, но и практически каждому жителю нашей огромной страны», — отметил руководитель.

С начала производства заводом АКМ уже выпущен значительный объём ценной для отечественной промышленности продукции: карбамида приллированного — более 627 тыс. т, аммиака — более 368 тыс. т и меламина — более 39 тыс. т.

Благодаря новому производству расширена линейка выпускаемой «Метафраксом» продукции, что актуально для её сбыта в современных условиях нестабильности на рынке. Предприятие обеспечило себя собственным сырьём для выпуска смол и других продуктов дальнейшего передела. Создано порядка 400 новых высокотехнологичных рабочих мест. Возведение единственной в России и Европе установки выделения углекислого газа и новой установки очистки сточных вод позволило достичь существенного экологического эффекта. В два раза снижены выбросы углекислого газа в атмосферу.

В ходе проекта значительно обновлена инфраструктура и социальная сфера Губахи, что в целом повысило качество жизни в городе.

Дмитрий Махонин поздравил губахинских химиков с успехами в работе и наступающим профессиональным праздником, подчеркнув важность их труда для промышленного комплекса региона.

«Компания «Метафракс» — давний и надёжный партнёр Пермского края. Ключевая совместная задача региональных и местных властей — помогать развивать муниципалитет, в частности, социально значимую инфраструктуру. Это позволит местным жителям не только работать в комфортных условиях с достойной заработной платой, но и проводить свой досуг с комфортом и разнообразием, а также иметь все возможности для развития в родных краях. Сердечно поздравляю вас с наступающим Днём химика! Хочу пожелать вам дальнейших производственных успехов, здоровья и благополучия», — заявил глава региона.

Глава Прикамья вручил благодарственные письма губернатора Пермского края за вклад в развитие химической промышленности Пермского края и многолетний добросовестный труд сотрудникам АО «Метафракс Кемикалс». Награды получили:

— Гришкин Сергей Владимирович, начальник смены производства метанола;

— Злобин Дмитрий Анатольевич, аппаратчик синтеза VI разряда отделения концентрированного формалина цеха формалина;

— Красовский Дмитрий Владимирович, главный специалист по КИПиА отдела главного прибориста завода АКМ;

— Черных Андрей Михайлович, слесарь-ремонтник V разряда участка по ремонту подвижного состава и подготовки вагонов под погрузку отделения по эксплуатации и ремонту вагонов цеха подготовки и ремонта ж/д транспорта.

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