Власти Перми возьмут под опеку часть территории «Сада Соловьёв» Её содержанием займётся МУК «ГорЗеленСтрой» Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

МКУ «ГорЗеленСтрой» сформировало несколько земельных участков в долине реки Уинки и заключило договоры безвозмездного пользования с департаментом земельных отношений администрации Перми. Это позволит взять на баланс учреждения часть имеющихся элементов благоустройства «Сада Соловьёв» для дальнейшего содержания и ухода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Участки включают береговую полосу и территорию общего пользования, где проходят основные экотропы.

Таким образом, за «ГорЗеленСтроем» будет закреплена обязанность по содержанию уже имеющихся объектов благоустройства в Саду и обустройство новых.

«Сад Соловьёв» возник более 10 лет назад усилиями местных жителей во главе с общественницей Надежной Баглей. С тех пор регулярно энтузиасты-общественники занимаются его благоустройством, очисткой и поддерживают в нём порядок.

Проблема этой территории в том, часть земельных участков находится в частных руках бывших членов садоводческого кооператива №1 «Искра». Владельцы участков неоднократно пытались изменить статус территории с рекреационной на другую, но власти Перми им в этом отказывали. В апреле 2024 года собственники начали вырубку деревьев на своих участках, но этот процесс удалось остановить.

Напомним, в Перми в апреле этого года Александр Назаров, собственник заброшенных садовых участков, которые находятся на территории "Сада Соловьёв", начал вырубку находящихся там деревьев. Он добивается перевода участков из зоны парков в зону застройки. В феврале он получил отказ из Минимущества и, отчаявшись изменить зону прямым путём, решил вырубить деревья.

После сообщения в соцсетях Управление по экологии администрации Перми приостановило незаконный снос. Затем сотрудники управления начали оценивать объём ущерба. Сообщалось, что материалы проверки направят в полицию для возбуждения уголовного дела.

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