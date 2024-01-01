Родители в Перми потратят на выпускной ребёнка около 30 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

РБК

Сервис SuperJob провёл опрос среди родителей школьников 9-х и 11-х классов в разных городах страны и подсчитал их примерные затраты на проведение выпускных.

Так, согласно опросам, в Перми организация выпускного для девятиклассников обойдётся примерно в 11 тыс. руб. на каждого ученика. Расходы на выпускной после 11 класса составят 16,5 тыс. руб.

Также серьёзным испытанием для семейного бюджета будет покупка выпускного наряда. В среднем одеть девятиклассника (или девятиклассницу) стоит 14 тыс. руб., одиннадцатиклассника — 17,3 тыс. руб., образ одиннадцатиклассницы обойдётся чуть дороже — в 18,5 тыс. руб.

Таким образом, как пишет ТК «Рифей», пермские родители могут потратить на выпускные детей в 2024 году от 25 до 35 тыс. руб.

В Москве взрослым придётся раскошелиться на 29-44 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 25-40 тыс. руб.

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