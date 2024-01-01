В Пермь зашла известная федеральная сеть зоотоваров В краевом центре открылись первые два магазина «Зоозавр» Поделиться Твитнуть

фото: Елена Денисова

В Перми заработали первые магазины зоотоваров федеральной сети «Зоозавр». Об этом в соцсетях сообщила директор ООО УК «Труменс-Групп» Елена Денисова. «Сейчас открылось два магазина — в ТЦ "Гипер Виват" на ш. Космонавтов и в стрите на ул. Механошина, 17», — написала она.

«Зоозавр» — российская сеть магазинов товаров для животных, созданная в 2018 году как проект группы компаний «Детский мир».

В 2020 году ГК «Детский мир» открыла 10 новых магазинов сети «Зоо­завр», удвоив за год количество объектов сети. В 2021 году было открыто 73 новых магазина. Тогда же ассортимент «Зоозавра» был дополнен новыми собственными торговыми марками в категории кормов для животных. В январе 2022 года «Детский мир» объявил о запуске мобильного приложения «Зоозавр» для онлайн-покупателей. По последней информации, сеть объединяет 86 розничных объектов в 49 городах России.

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