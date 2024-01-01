Жеребьёвка земельных участков в Перми среди героев СВО пройдёт 10 июня Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В понедельник, 10 июня, в администрации Перми (ул. Ленина, 23), в зале №1 состоится распределение 23 участков, расположенных в микрорайоне Верхнее Васильево Орджоникидзевского района, среди героев СВО. Начало жеребьёвки в 10:00. Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, на получение земли сегодня претендуют 13 заявителей, состоящих в реестре.

Размер земельных участков варьируется от 585 до 665 кв. м. Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства. Есть техвозможность подключения участков к сетям электро- и газоснабжения.

«Заявители вправе отказаться от жеребьёвки, если им не подходят предлагаемые земельные участки, подав заявление об отказе. Направить данное заявление необходимо в департамент социальной политики до 13:00 4 июня. Если такое заявление не будет подано, то участники считаются согласившимися на процедуру распределения», — рассказали в мэрии.

Военнослужащие (или члены их семей), отказавшиеся от участия в жеребьёвке, сохранят очередность в реестре и смогут участвовать в следующих процедурах распределения земельных наделов.

Напомним, в конце 2023 года был принят закон о предоставлении бесплатных земельных участков героям СВО. Земли полагаются участникам специальной военной операции, удостоенным звания Героя РФ или награждённым орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. В случае их гибели мерой поддержки смогут воспользоваться члены семьи (супруга, родители и дети).

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