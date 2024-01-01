В Пермском крае прокуратура оспорит смягчение приговора организатору шести убийств Уральского бизнесмена Павла Федулова осудили почти на 20 лет Поделиться Твитнуть

В Пермский краевой суд поступило представление прокуратуры, которая пытается оспорить постановление Чусовского суда о смягчении наказания предпринимателю из Екатеринбурга Павлу Федулову. Сейчас он отбывает наказание за совершение тяжких преступлений — организацию шести убийств — в исправительной колонии №10 и просит заменить ему лишение свободы на принудительные работы.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», 8 апреля судья Чусовского суда Светлана Комягина удовлетворила ходатайство Федулова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Однако в прокуратуре посчитали это решение незаконным и 21 мая обратились в краевой суд. Когда будет рассматриваться жалоба надзорного органа, пока неизвестно.

Бизнесмена Павла Федулова задержали в 2006 году. В отношении него было возбуждено 18 уголовных дел, которые свели в единое производство. Предпринимателя признали виновным в организации убийств шестерых деловых партнёров и конкурентов по бизнесу, а также в мошенничестве и незаконном обороте оружия. Приговоры выносили Свердловский областной суд (в 2008 и 2011 годах) и Кировский районный суд Екатеринбурга в 2013 году. По совокупности его осудили на 19 лет и 11 месяцев колонии строгого режима. Федулов отбывает наказание в исправительной колонии №10 ГУФСИН по Пермскому краю.

Два года назад по решению Чусовского суда организатору убийств смягчили приговор и разрешили отбывать наказание не в колонии строгого режима, а в колонии-поселении. По представлению прокуратуры Пермский краевой суд отменил постановление нижестоящей инстанции.

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