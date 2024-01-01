Участниками «Ночи музеев» в Прикамье стали 28 тысяч человек Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 28 тыс. жителей стали участниками Всероссийской акции «Ночь музеев» в субботу, 18 мая. Они посетили более 60 музеев, галерей и арт-пространств. Об итогах акции сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ежегодно в день акции институции продляют режим работы и создают специальные программы, чтобы принять как можно больше гостей. Главная цель — показать, как интересно может быть в музее, какие уникальные коллекции и истории хранят их фонды. В Год семьи главная тема акции звучала так: «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Напомним, «Долгая музейная ночь» впервые была проведена в Берлине в 1997 году, на следующий год акция стала всемирной, Россия присоединилась к ней в 2002-м, а в 2005-м «Ночь» впервые состоялась в Пермской художественной галерее.

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