В Пермском крае молодой человек из-за ревности зарезал свою девушку Виновный проведёт в колонии 13 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

23-летний житель Пермского края из ревности зарезал девушку в сауне, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Трагедия произошла в ноябре 2023 года. Житель Соликамска пришёл навестить свою возлюбленную, дождался, когда уйдут её родители, затем поднялся в квартиру и во время разговора увидел, как девушка общается с другим мужчиной. Тогда он решил убить свою подругу.

Ранее судимый молодой человек пригласил девушку в сауну, где нанес ей несколько ударов ножом. Затем бросил орудие преступления и скрылся. Потерпевшая скончалась.

Житель Соликамска был признан виновным в убийстве и приговорён к 11 годам лишения свободы. С учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору убийца проведёт в колонии строгого режима 13 лет.

Несмотря на жалобу осуждённого на слишком суровый приговор, суд оставил его без изменения.

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