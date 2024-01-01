В центре Перми расселили аварийное историческое здание Поделиться Твитнуть

ул. Куйбышева, 39 / фото: Все дома России

В Перми закончилось расселение исторического здания 1917 года постройки по ул. Куйбышева, 39а. В нём располагалось 31 жилое помещение общей площадью 1,2 тыс. кв. м, в которых проживали 48 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, отметив, что все жители в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё.

Здание (примыкает к корпусу Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера) фактически пустует несколько лет. По плану расселение там должно было завершиться 31 декабря 2022 года. Но фактически из-за судебных тяжб оно затянулось — несколько жильцов не устраивала сумма выкупа.

Дом входит в состав объекта культурного наследия (флигель в составе ансамбля «Суд окружной») и подлежит реконструкции. Сроки её неизвестны.

Ранее сообщалось, что к декабрю 2024 года должна закончиться реставрация корпуса медицинского университета по ул. Куйбышева, 39. Согласно 2ГИС, двухэтажное здание из кирпича построено в 1820-е годы. Работы за 93,2 млн руб. выполняет московская проектно-строительная компания «Рестюнион».

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