На станции Пермь II открылся ещё один мобильный пункт приёма на военную службу по контракту

Заключить его могут жители до 65 лет

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  Администрация Перми

На привокзальной площади железнодорожной станции Пермь II (со стороны главного направления) заработал специальный брендированный павильон, где развёрнут новый мобильный пункт по приёму на военную службу по контракту. С 20 мая он функционирует ежедневно с 10:00 до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

В пункте можно получить необходимую консультацию и составить заявление о прохождении военной службы. Процедура поступления в армию в пунктах максимально упрощена. Заявления принимаются от жителей в возрасте от 18 до 65 лет.

Власти напомнили, что на привокзальной площади уже работает такой же пункт с графиком с 9 до 19 час.

Брендированные павильоны, где специально подготовленные волонтёры консультируют об условиях и возможных местах прохождения службы, а также о мерах поддержки, которую получают бойцы и их семьи, открыты во всех районах Перми.

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