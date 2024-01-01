На станции Пермь II открылся ещё один мобильный пункт приёма на военную службу по контракту Заключить его могут жители до 65 лет Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На привокзальной площади железнодорожной станции Пермь II (со стороны главного направления) заработал специальный брендированный павильон, где развёрнут новый мобильный пункт по приёму на военную службу по контракту. С 20 мая он функционирует ежедневно с 10:00 до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

В пункте можно получить необходимую консультацию и составить заявление о прохождении военной службы. Процедура поступления в армию в пунктах максимально упрощена. Заявления принимаются от жителей в возрасте от 18 до 65 лет.

Власти напомнили, что на привокзальной площади уже работает такой же пункт с графиком с 9 до 19 час.

Брендированные павильоны, где специально подготовленные волонтёры консультируют об условиях и возможных местах прохождения службы, а также о мерах поддержки, которую получают бойцы и их семьи, открыты во всех районах Перми.

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