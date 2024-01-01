В Перми кипятком затопило фитнес-зал Людей экстренно эвакуировали Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал "Плохие новости Пермь"

В Перми пришлось экстренно эвакуировать людей, занимавшихся в тренажерном зале Level Up. Помещение затопило кипятком. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Зал располагается в подвальном помещении здания на перекрестке улиц Советской и Газеты «Звезда». Авария произошла 20 мая около полудня. В зале в это время шла тренировка.

Как сообщил руководитель Level Up Андрей Шкляев, за стенкой зала проходит труба горячего водоснабжения, она и лопнула. Людей эвакуировали мгновенно, но переодеваться им пришлось уже на улице. Уровень воды в зале за 10 минут поднялся на 53 см.

В фитнес-клубе продолжают откачивать воду. Работы должны завершиться сегодня вечером. Затем начнут чистить зал и подсчитывать ущерб.

Известно, что повреждённая труба принадлежит компании «Т Плюс». Как рассказали тепловики изданию 59.ru, авария действительно была, она случилась после плановых гидравлических испытаний, в ходе которых был обнаружен дефект на тепловой сети в районе дома № 12 по ул. Газета «Звезда». Так как не было надлежащей герметизации ввода теплосети, в здании подтопило подвал.

Сейчас также выясняется, имели ли право владельцы подвала размещать в нём спортивный зал.

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