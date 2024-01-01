В аэропорту Перми введены дополнительные меры безопасности Пассажиров попросили раньше приезжать в аэропорт для проведения всего комплекса досмотровых мероприятий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Перми, как и во всех аэропортах страны, введены дополнительные меры безопасности. Соответствующее указание поступило от Федерального агентства воздушного транспорта.

В частности, начали действовать новые ограничения на провоз в ручной клади в самолётах колюще-режущих предметов и «иных устройств, которые могут быть использованы для нанесения тяжких телесных повреждений».

Теперь службы досмотра вправе запретить перевозку в салоне воздушного судна металлических столовых приборов, штопоров, игл для подкожных инъекций (если не будет предоставлено медицинское обоснование), вязальных спиц, ножниц с длиной лезвия менее 60 мм; складных, перочинных ножей с длиной лезвия менее 60 мм; ртутных тонометров, барометров, манометров.

Также пассажиров попросили раньше приезжать в аэропорт для проведения всего комплекса досмотровых мероприятий и следовать всем инструкциям сотрудников аэропорта.

«Для регистрации на внутренние рейсы рекомендуем прибыть в аэропорт за 2 часа, на международные рейсы — за 3 часа до времени вылета рейса, указанного в билете. Регистрация пассажиров как на внутренние, так и на международные рейсы заканчивается за 40 минут до времени вылета рейса», — напомнили в пресс-службе Большого Савино.

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