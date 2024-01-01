Зарина Ситдикова В Пермском крае состоялся заключительный в этом учебном году «Урок цифры» Занятие на тему технологий в интернет-торговле прошло в краснокамской школе Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство информационного развития и связи Пермского края

В Пермском крае завершился всероссийский образовательный проект «Урок цифры» – для учеников 10 класса школы-гимназии № 1 Краснокамска прошло заключительное в этом учебном году занятие. Об этом сообщает министерство информационного развития региона.

По данным ведомства, темой открытого урока стали технологии в интернет-торговле. Перед учениками выступил соучредитель интернет-агентства «АМАДО», эксперт по комплексному интернет-маркетингу бизнеса и веб-разработке для производственных предприятий Алексей Богдановский, который поделился своим опытом работы. Он рассказал школьникам, как устроена электронная коммерция изнутри и с помощью каких технологий работают маркетплейсы. Дополнительно ребятам объяснили, как можно стать осознанными потребителями в онлайн-сфере.

Как отметил первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Хорошев, главная цель проекта – познакомить детей с самыми актуальными в сфере интернет-торговли специальностями.

«В настоящее время информационные технологии настолько востребованы, что даже если люди не выберут себе профессию в IТ-отрасли, некоторые базовые навыки могут пригодиться им в других сферах, будь то юриспруденция, экономика или гуманитарные науки. Поэтому всегда полезно молодому поколению на примере увидеть, какие технологии и изменения их ждут в будущем в качестве пользователей», – сказал Андрей Хорошев.

После общения с экспертами ребята попробовали самостоятельно провести анализ рынка и интересов покупателей, разобрались с основами программирования и протестировали нештатные ситуация на специальном тренажёре компании Ozon Tech. Он представляет собой онлайн-игру. По результатам её прохождения каждый участник получит сертификат. Возможность пройти занятие есть у каждого – оно размещено на сайте урокцифры.рф.

Пермский край является участником проекта «Урока цифры» с момента его запуска в 2018 году. За пять лет для школьников региона было проведено порядка 25 занятий. Организатором проекта выступает АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими российскими технологическими компаниями при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.