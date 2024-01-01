Рэпер Macan остановил концерт в Перми из-за брошенного на сцену постороннего предмета Поделиться Твитнуть

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Рэпер Macan решил остановить концерт в Перми после того, как кто-то из зрителей бросил на сцену бокс для беспроводных наушников. О происшествии на выступлении диджея 19 мая сообщает telegram-канал «ЧП Пермь новости».

Сам момент броска на фото и видео не попал, однако после случившегося рэпер показывает зрителям неприличный жест, останавливает концерт и обращается к залу. Этот момент есть на кадрах очевидцев.

«Вы чего, бейсболисты, что ли? Ты чего кидаешь свои орешки? Я в натуре сейчас вычислю тебя, принесу тебе их обратно», — отчитывает публику Macan. После паузы концерт был продолжен.

Macan — это творческий псевдоним 22-летнего диджея из Москвы Андрея Косолапова. В 2022-2023 годах он был признан артистом года по версии музыкальной платформы "VK Музыка".

В декабре 2023 года стриминговый сервис также признал альбом Косолапова «12» альбомом года.

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