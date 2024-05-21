«Уралкалий» и «Уралхим» — участники конференции ЦИПР-2024 Поделиться Твитнуть

Представители ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим» принимают участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), которая проходит с 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде.

Ключевые направления мероприятия — экономика данных и искусственный интеллект. На мероприятии «Уралхим» и «Уралкалий» будут представлены выставочным стендом № 28 в павильоне 1. Участники и гости могут получить актуальную информацию о последних разработках и достижениях компаний в области цифровизации производства минеральных удобрений и агрономической экспертизы.

23 мая с 10:45 до 11:45 «Уралхим» организует деловую сессию «Новые возможности и перспективы агроотрасли при переходе на экономику данных», которая пройдёт в зале № 3 в павильоне 1. Спикеры обсудят национальный проект «Экономика данных» в агропромышленном комплексе.

Алексей Бондаренко, руководитель департамента цифровизации АО «ОХК «Уралхим»:

— «Уралхим» и «Уралкалий» представляют свои комплексные цифровые решения в ключевых направлениях: производстве и аграрно-промышленном комплексе. Сквозная цифровизация процессов позволяет значительно повысить их прозрачность и эффективность, что является стратегической задачей для всех наших предприятий. Неотъемлемая часть этого процесса — активное использование искусственного интеллекта. Наш опыт и экспертиза в данной области не только укрепляют наше конкурентное преимущество и позволяют удерживать лидирующие позиции на рынке, но и способствуют обмену опытом с отечественными компаниями».

«Уралкалий» (www.uralkali.com/ru) — один из ведущих мировых производителей и экспортёров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 13 300 сотрудников.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» — одно из крупнейших и представительных деловых мероприятий в области цифровой экономики в России. ЦИПР — экспертная площадка для обсуждения новых инициатив и предложений цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики. В конференции принимают участие члены Правительства РФ, руководители отраслевых министерств, а также представители бизнес-сообщества.

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