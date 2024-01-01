За апрель товары и услуги в Прикамье подорожали на 0,4% Заметнее всего росли цены на проезд в транспорте и услуги связи Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в апреле 2024 года индекс потребительских цен на товары и услуги сложился на уровне 100,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

В продовольственном секторе потребительского рынка рост цен составил 0,4%.

Самое заметное месячное увеличение цен (на 2,1-9,4%) зафиксировано на мясокопчёности, бескостную говядину, сосиски и сардельки, кулинарные изделия из птицы, мороженые креветки, сливочное масло, молоко 2,5-3,2% жирности, творог, мороженое, какао. В то же время за апрель в диапазоне от 1,4 до 3,8% дешевели подсолнечное масло, сыры, мёд, шоколад, варёные колбасы, томатные консервы, соль. Овощи, в целом, подешевели на 1,2%. Увеличение стоимости продукции общественного питания составило 0,4%.

Цены на непродовольственные товары поднялись в апреле в среднем на 0,3%.

За апрель на 0,1-5% подорожали отдельные виды одежды, обуви, парфюмерии, моющих и чистящих средств. Отмечалось удорожание некоторых видов мебели (до +5,1%). Стали чуть дороже холодильники, стиральные машины, микроволновые печи. Но на 3,3% подешевела группа товаров «Средства связи», на 1,1% персональные компьютеры и на 0,4% телерадиотовары. Зафиксировано повышение цен на легковые автомобили, различные виды моторного топлива (на 0,2-0,9%). Индекс цен на медикаменты составил 101,2%, в том числе на ЖНВЛП — 100,6%.

Темпы удорожания услуг в Пермском крае достигли в апреле 0,5%.

Заметнее всего (на 11,4%) выросли цены на проезд в маршрутном такси, на 9,5% — на услуги сотовой связи, на 3,9-5,7% — на проездные билеты и проезд в городском пассажирском транспорте. Одновременно значительно подешевел авиаперелёт (на 10,3%).

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