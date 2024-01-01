Квартиры-студии в Перми подорожали на 24% Это самый большой рост среди городов-миллионников с начала года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2024 года в Перми квартиры-студии подорожали на 24%. Это самый внушительный рост среди российских городов-миллионников. Данные публикует витрина недвижимости Restate. Если на 1 января цена квадрата в пермских студиях составляла 111 тыс. руб., то на 20 мая — 138 тыс. руб.

Аналитики считают, что поскольку рост доходов пермяков не фиксируется (скорее, наоборот), можно предположить, что в данном случае речь идёт об активности инвесторов, вкладывающих средства в наиболее ликвидное и дешёвое предложение, которого, к тому же, в городе не так много. «Впрочем, надо учитывать, что это — цена предложения, а сумма реальных сделок с учётом довольно больших скидок, которые продавцы вынуждены предоставлять, значительно меньше», — отмечают специалисты.

По их мнению, в ближайшее время цены на студии могут взлететь по всей стране. Это вызвано тем, что в Москве и Ленинградской области решено студии больше не строить, и велика вероятность, что подобные ограничения распространят на всю страну. Это, в свою очередь, может вызвать ценовую гонку на товар, внезапно ставший дефицитным.

По подсчётам госкорпорации ДОМ.РФ, на студии площадью менее 25 кв. м сегодня приходится около 14% всех лотов на первичном рынке России. С учётом ещё части квартир до 28 кв. м, считающих малогабаритными, с рынка новостроек уберут пятую часть всего предложения.





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