С начала года в Перми ликвидировано 5 тысяч незаконных граффити Задержаны пять граффитистов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2024 года на территории Перми административно-технической инспекцией города зафиксирован 6021 незаконный графический рисунок, треть изображений была направлена на пропаганду, рекламу и распространение наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Без малого 5 тыс. граффити (или 83% от числа выявленных) ликвидировано. Также с начала года совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции задержано 5 человек за незаконное нанесение граффити и 30 расклейщиков рекламных объявлений.

По фактам нанесения и неустранения графических рисунков в установленные сроки власти составили 281 протокол об административных правонарушениях. На виновных наложат административные штрафы: до 5 тыс. руб. на граждан, до 50 тыс. руб. на должностных лиц, до 100 тыс. на юридических.

Напомним, гражданам, доносящим властям о нелегальных граффитистах, власти Перми готовы выплачивать денежное вознаграждение в 15 тыс. руб.

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