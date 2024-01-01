В Пермском крае Почта России открыла речные маршруты Письма и посылки жителям доставляют в 9 отдалённых территорий Поделиться Твитнуть

Фото: Управления федеральной почтовой связи Пермского края

В мае в Пермском крае открылась речная навигация, которая, как правило, завершается в конце октября. Сотрудники Почты России начали доставлять письма, посылки и товары первой необходимости местным жителям на лодках и паромах по Каме, Вишере, Колве и их мелким притокам. Ежегодно выполняются свыше 150 рейсов по речным маршрутам Пермского края, в том числе в отдалённые территории Гайнского, Косинского, Красновишерского и Чердынского районов. Об этом сообщили в пресс-службе почтовой службы по региону.

Речной транспорт доставляет почту в девять отдалённых населённых пунктов общей численностью жителей около 3300 человек.

Как рассказала директор Управления федеральной почтовой связи Пермского края Наталия Доронина, самые сложные и разветвлённые маршруты, где используется речная навигация, — это Гайнский, Красновишерский и Чердынский районы.

«Доставка почты в удалённые населённые пункты имеет сложную логистику и сопряжена со значительными финансовыми затратами. Для поддержания связи с ними Почта использует наёмный речной транспорт и ресурсы районных администраций», — пояснила Доронина.

Например, в посёлки Гайнского района — Верхняя Старица, Луным, Кебраты, Шордын, Верхний Будым — почтальоны приезжают еженедельно. Для этого они преодолевают в общей сложности почти 500 км, используя почтовые машины и паромную переправу через Каму.

Не остаются без внимания и населённые пункты, где живут менее 10 человек, а также самые удалённые. Это посёлки Верх-Колва, Петрецово, Корепино Чердынского района. Чтобы добраться до этих населённых пунктов и доставить местным жителям пенсию и продукты питания, почтовая машина преодолевает 200 км по маршруту Березники—Чердынь—Ныроб. После этого почтальоны ещё 80 км плывут на лодке.

В Управлении федеральной почтовой связи Пермского края отмечают, что один из самых экзотических речных маршрутов находится на севере Красновишерского района. Он связывает жителей п. Велс с «большой землёй». Пункт почтовой связи здесь расположен на острове посередине Вишеры. Чтобы добраться до посёлка, нужно четыре часа ехать на машине из Березников, а потом преодолеть еще 1 километр речной переправы. Почтальон на лодке привозит письма и посылки местным жителям.

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