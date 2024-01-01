В Перми прошёл субботник в Черняевском лесу Поделиться Твитнуть

Компания «Талан» провела субботник в Черняевском лесу Перми. Сотрудники компании приняли участие в уборке бытового мусора на участке рядом с жилым кварталом «Парма», сделав вклад в сохранение чистоты и ухоженности лесного массива в целом. В ходе проведения субботника команда не только произвела очистку территории, но и развесила 30 новых кормушек для птиц и белок.

«Эта инициатива способствует сохранению чистоты и ухоженности природы, а также демонстрирует заботу об окружающей среде. Уборка территории и забота о животных являются важными шагами в направлении экологической ответственности. Кроме того, взаимодействие и поддержка друг друга во время таких мероприятий способствуют формированию командного духа. Надеемся, что подобные инициативы будут находить отклик у людей, ведь забота о природе важна и для всех нас», — отмечает Денис Пермяков, директор филиала компании «Талан» в Перми.

Таким образом организаторы мероприятия напоминают о важности сохранения природы и призывают к совместным усилиям в защите окружающей среды.

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