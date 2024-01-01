Компания «Метафракс Кемикалс» инвестирует в охрану окружающей среды Поделиться Твитнуть

Cледуя принципам устойчивого развития, АО «Метафракс Кемикалс» уделяет особое внимание вопросам сбережения окружающей среды. Ежегодно на текущую природоохранную деятельность и на модернизацию оборудования профильного назначения направляются значительные средства.

Так, в 2023 году общие затраты на охрану окружающей среды составили 155,8 млн руб. Эксплуатационные затраты на функционирование очистных сооружений превысили 95 млн руб., на охрану атмо­сферного воздуха направлено 23,5 млн руб. В модернизацию оборудования очистных сооружений инвестировано 16 млн руб.

«Одной из приоритетных задач компании является забота об охране окружающей среды. «Метафракс» строго соблюдает требования природоохранного законодательства, — отметила начальник управления охраны окружающей среды компании Елена Чистякова. — В 2023 году мы успешно завершили ряд экологически значимых проектов, над которыми работали последние пять лет».

В составе комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» введена в эксплуатацию установка выделения СО2 из дымовых газов. Это позволило сократить выделение в атмосферу парниковых газов и направить выделенный оксид углерода на получение товарного продукта — карбамида. Общая сумма капитальных вложений — более 6 млрд руб.

В рамках технического перевооружения дополнительной технологической линии пентаэритрита введён в эксплуатацию узел переработки третичного маточника методом экстракции по безотходной технологии.

«В результате мы улучшили качество сточных вод и сократили нагрузку на очистные сооружения. Общая сумма капитальных затрат — более 1 млрд руб.», — подчеркнула начальник управления охраны окружающей среды.

Завершилось техническое перевооружение установки термического обезвреживания стоков. На новой установке сжигается до 5 т промышленных стоков в час. В итоге огневого обезвреживания происходит полное превращение загрязняю­щих веществ, входящих в состав сточных вод, в оксид углерода, элементарный азот и воду. Затраты на новое строительство составили около 600 млн руб.

В 2023 году введена в эксплуатацию установка очистки сточных вод в составе комплекса АКМ. Это биологические очистные сооружения с полным циклом очистки сточных вод от новых производств — аммиака, карбамида и меламина. Затраты на установку превысили 2 млрд руб.

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