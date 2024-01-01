Экс-главу поселения в Осе признали виновной в превышении должностных полномочий Чиновницу оштрафовали на 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Осе суд вынес приговор бывшей чиновнице, которую признали виновной в превышении должностных полномочий, совершённое лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, 24 августа 2015 года обвиняемая, будучи главой органа местного самоуправления, поставила подпись и печать администрации сельского поселения в акте осмотра объектов капстроительства. При этом чиновница фактически не выезжала на место. Судя по данным картотеки суда, речь идёт об экс-главе Осы Светланы Карташовой.

На основании подписанного документа, коммерческая организация из Перми ввела недостроенные объекты в эксплуатацию, зарегистрировав на них право собственности.

Позже, 30 декабря того же года, между глава администрации и представителями коммерческой организацией незаконно заключили договор купли-продажи земельного участка на территории Осинского района без проведения торгов и по заниженной цене.

«Действия подсудимой повлекли существенное нарушение прав и интересов граждан и организаций, лишившихся права на равный доступ к приобретению земельных участков в собственность», — сообщили в следкоме по региону.Кроме того, муниципалитету был причинён ущерб в виде незаконного отчуждения земельного участка.

В итоге чиновнику осудили и назначили штрафа в 200 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законному силу.

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