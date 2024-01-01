В Перми на реконструируемой части набережной Камы установили 10 скульптур медведей Новые арт-объекты установили по инициативе Сбера Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Глава Прикамья Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с председателем Волго-Вятского банка Сбербанка Александром Анащенко, приехавшем в Пермь с официальным визитом. Стороны обсудили поддержку Сбером крупных инфраструктурных, благотворительных и соцпроектов, развитие городской среды и цифровую трансформацию региона. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В последние годы банк участвовал в строительстве нескольких образовательных учреждений в Пермском крае. Так, при поддержке компании открылась «Техно-школа им. В.П. Савиных» на 1050 мест, новые корпуса школы № 82 «Экошкола», школа «Флагман» на более 1 тыс. мест и Лобановская школа «Вектор успеха». В Култаево ввели в эксплуатацию школу на 825 мест и на 1100 мест — в Кондратово.

Сейчас в Прикамье реализуется проект по использованию сервиса от медицинской компании СберЗдоровье. Он представляет собой дистанционный мониторинг здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Проектом охвачены все муниципальные образования, его участниками стали 323 врача из 42 медицинских организаций и 13 тыс. пациентов.

В программе визита Анащенко был также запланирован осмотр участка набережной Камы, которую в ближайшее время власти обещают открыть для прогулок после реконструкции. На этом участке установили 10 новых скульптурных композиций медведей. Монументы установили на деньги Сбера. Увидеть арт-объекты можно после завершения строительных работ. Объект должны сдать в июне.

Фото: пресс-служба краевого правительства

У каждой скульптуры — уникальное название, которое отражает одно из наиболее известных достижений или один из символов Прикамья. Например, «Солёные уши», Пермский балет, «Посикунчики», «Медеплавильное дело и пушечное производство», «Авиадвигателестроение», «Спорт в Перми», «Кама-матушка», «Изобретатель радио», «Диджей» и «Пермь мягче, чем вы думаете».

По мнению Александра Анащенко, на протяжении уже многих лет Сбер помогает Прикамью реализовывать не только крупные инфраструктурные проекты, но и различные социальные инициативы.

Фото: пресс-служба краевого правительства

«В год 300-летия Перми Сбер подарил городу новый арт-объект в виде фигуры медведя, который стал новой точкой притяжения для жителей и гостей города. Комплекс из 10 скульптурных композиций медведей — очередной подарок от нашего банка Перми, который, я уверен, тоже полюбится всем горожанам: и взрослым, и детям. И, конечно же, мы надеемся, что благодаря мишкам недавно обновлённая набережная Камы станет ещё более привлекательной для туристов», — сказал Анащенко.

Губернатор поблагодарил председателя Волго-Вятского банка Сбербанка за поддержку региона в значимых социальных и инфраструктурных проектах и выразил надежду, что новые арт-объекты понравятся пермякам и гостям краевой столицы.

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