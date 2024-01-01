В одной из клиник Перми после пластической операции умерла собака Хозяйке предложили бесплатную кремацию питомца и оплату нового щенка Поделиться Твитнуть

В ветеринарной клинике Перми после пластической операции умер пёс. Его хозяйка уверена, что в гибели питомца виноваты врачи. Как сообщает портал «В Курсе.ру», девушка написала об этом в соцсетях.

Пермячка обратилась в клинику для удаления мопсу по кличке Арчибальд складки века. Ветеринары предложили сделать дополнительную операцию — ринопластику, и она согласилась. По её словам, после наркоза он был вялым, и ей пришлось нести его домой на руках.

На следующий день Арчи стало хуже, и девушка снова повезла его в клинику, где ему поставили катетер, вкололи обезболивающее и другие лекарства, а затем отправили домой, посоветовав дать успокоительное. Дома состояние питомца не улучшилось, у него начал синеть язык, и хозяйка снова повезла его в ветклинику.

Врачи сделали собаке три укола (название и назначение лекарства девушке не сообщили), затем надели на голову Арчи кислородную маску. Когда ему полегчало, девушка позвала врача. Ей сказали, чтобы она не отпускала собаку и продолжала держать, но через несколько минут пакет на голове начал сжиматься, у пса пошла пенящаяся слюна, он стал терять сознание. Врач сделал ещё два укола (мочегонное и слюноподавляющее). После этого их отправили на улицу проветриться.

Пёс не держался на ногах, и, вопреки уговорам врача отправиться домой, хозяйка отнесла его обратно в клинику.

«Через пару минут он обмяк полностью, положил голову на диван, и из его носика вырвалась струя крови. Они убили здоровую молодую собаку. Через пять минут после констатации смерти моего любимца мне сказали, что бесплатно сделают прах из моей собаки, а через два дня мне предложили оплатить нового щенка», — рассказала девушка.

По информации издания, владелица ветклиники вину отрицает, противопоказаний для хирургического лечения у Арчибальда не было выявлено, операция прошла штатно, состояние ухудшилось на следующий день. А врач, который проводил реанимационные мероприятия, сделал всё, чтобы спасти собаку.

Поскольку вскрытие не производилось, и нет патологоанатомического заключения, точную причину смерти врач не может назвать. Отмечено лишь было, что у собак, как и у людей, бывают тромбозы, а брахицефалические породы (мопсы) особенно подвержены высокому риску таких заболеваний из-за нёбной занавески.

Хозяйка Арчибальда не верит её словам и намерена обратиться в суд с иском к клинике о халатности ветврачей.

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