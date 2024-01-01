В Прикамье скончался бывший глава Березников Александр Мошкин В апреле ему исполнилось 70 лет Поделиться Твитнуть

Администрация Березников 20 мая сообщила о смерти бывшего главы местного самоуправления Александра Мошкина и выразила соболезнования его родным и близким. Он скончался на 71 году жизни.

«С прискорбием сообщаем, что 17 мая 2024 года скончался Мошкин Александр Николаевич, много лет отдавший развитию нашего города. В прошлом он глава местного самоуправления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Местные жители в комментариях к посту, опубликованному в соцсетях, отзываются о нём как о лучшем градоначальнике, порядочном человеке и хорошем руководителе. Прощание состоится 22 мая. Гражданская панихида пройдёт в похоронном агентстве «Гранд Ритуал», начало в 11:00.

Александр Мошкин родился в апреле 1954 года в п. Кусья Чусовского района Молотовской области. Окончил в 1976 году Пермский политехнический институт по специальности химик-технолог. На азотно-туковом заводе прошёл путь от стажёра до начальника цеха, руководил промышленно-транспортным, а позже социально-экономическим отделами Березниковского ГК КПСС, занимал должности первого заместителя председателя местного горисполкома, директора Березниковского коммерческого центра, генерального директора АООТ «Ряд».

В марте 1994 года был назначен главой местного самоуправления города Березники. После перенесённого инсульта в апреле 2001 года в августе того же года добровольно ушёл в отставку.

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