В Прикамье делятся воспоминаниями о погибшем фотохудожнике Павле Жигалове Несчастный случай произошёл во время сплава по Усьве 18 мая Поделиться Твитнуть

Фото Павла Жигалова. Вишера / zhigalovphoto.ru

В Губахинском муниципальном округе во время сплава по Усьве 18 мая неожиданно оборвалась жизнь известного пермского фотохудожника, лауреата многих профессиональных конкурсов Павла Жигалова. Он объездил весь Пермский край, побывал в самых отдалённых уголках планеты, везде брал с собой фотоаппарат и передавал впечатления с помощью фотографий.

«Красоту надо уметь передать. Уметь передать её бескорыстность, успеть запечатлеть именно этот момент откровения, которого через секунду уже не будет. А ты, успев, стал всемогущим. Потому что сумел остановить мгновение. Остановить каплю росы, скользящую по лепестку. Ты смог прикоснуться к вечности… Это память, которую стирает время… Это кусочки огромного пазла, который называется "наша жизнь», — писал он на своём авторском сайте.

Фото Павла Жигалова. Китай / zhigalovphoto.ru

Известие о его гибели потрясло многих пермяков. Связанными с ним воспоминаниями они поделились на своих страницах в соцсетях.

С заповедником «Вишерский» Павла Жигалова связывали годы дружбы. В организации выразили соболезнования семье погибшего. Они рассказали, что ещё 17 мая фотохудожник присутствовал на показе фильма «Огненный лис», в съёмках которого участвовал. А после просмотра поделился со зрителями воспоминаниями о них и съёмках фильма Дмитрия Шпиленка «Медведи Камчатки. Начало жизни».

«Фотограф Павел Жигалов искренне любил природу, он запечатлел множество необычных моментов своих встреч с самым прекрасным на нашей планете. Много работ талантливого фотографа посвящено природе заповедника "Вишерский". Будем помнить...» — сообщается на официальной странице организации ВКонтакте.

Фото Павла Жигалова. Вишерский заповедник / zhigalovphoto.ru

Директор заповедника Павел Бахарев благодарит художника за умение передать красоту и отмечает, что его работы стали картинами, которые украшают теперь квартиры и дома. Он вспоминает, что сам Павел Жигалов не любил фотографироваться: «На его фото есть горы, другие люди, кроме него самого. Большинство его работ, по сути, картины, и висят в квартирах, домах, украшая нашу продолжающуюся жизнь».

Фото Павла Жигалова. Альбом "Прохожий" / zhigalovphoto.ru

Пермский фотограф Дарьяна Ричи говорит о Павле Жигалове как об удивительном человеке, талантливейшем фотографе и прекрасном рассказчике, истории которого поражали и вдохновляли.

«У него была своя философия. Например, одна его мысль не покидает меня. Павел считал, что любая фотография — это результат подготовки. Помню, это вызвало большую дискуссию и многие не согласились, сказав, что многие фотографии делаются спонтанно. На что он сказал: "Даже если это пейзаж, вы как минимум выехали на место», — поделилась она.

Фото Павла Жигалова. Камчатка / zhigalovphoto.ru

Депутат Пермской городской думы Владимир Молоковских вспоминает, что первое время в разговоре называл его по отчеству «Маркович», а фотограф всегда мягко поправлял — «Марксович». «Необычное отчество и необычайно одарённый, талантливый художник и человек. Многие, даже не зная его имени, видели его картины. Не поворачивается язык назвать их фотографиями. Зайдите на сайт и сами прочувствуйте, кого мы потеряли», — написал депутат на своей странице в соцсети. Он добавил, что Павел Жигалов оставил огромное творческое наследие, запечатлев в своих работах природу, лица людей и отдельные мгновения жизни.

Фото Павла Жигалова. Усьвинские столбы / zhigalovphoto.ru

В своём интервью журналу «Отдых в России» в 2019 году Павел Марксович рассказал, что в юности занимался в фотокружке, участвовал в небольших выставках, а в 1989 году его снимок «Что дальше?» выиграл фотоконкурс в пермской газете «Звезда». Он получил образование инженера, после чего работал на заводе, занимался продажей автозапчастей, а позже открыл в Перми филиал московской страховой компании. К своему увлечению он вернулся только после 50 лет.

Фото Павла Жигалова. Что дальше? / zhigalovphoto.ru

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