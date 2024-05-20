Зарина Ситдикова
Житель Прикамья выиграл 500 тысяч рублей на отпуск от федерального ретейлера
Покупатель «Пятёрочки» из Очёра стал обладателем главного приза акции
Житель Пермского края стал победителем акции «Отпуск за 500 рублей» (16+) от торговой сети «Пятёрочка», выиграв главный приз – путешествие. Об этом сообщили организаторы розыгрыша.
Сертификат на отдых в размере 500 тыс. руб. 45-летнему Виктору Хомякову вручили в одном из магазинов федеральной сети в Очёре. Победитель рассказал, что узнал об акции из уведомления в мобильном приложении.
«Я отсканировал и загрузил только один чек, он и оказался выигрышным. До этого момента никогда нигде не выигрывал. Поэтому, когда получил сообщение, что получил главный приз, не сразу смог в это поверить. Я очень благодарен "Пятёрочке" за такой подарок, будем и дальше участвовать в новых розыгрышах», – поделился Виктор Хомяков.
По его словам, благодаря призу он сможет осуществить давнюю мечту – отправиться вместе с семьёй в путешествие в тёплые края.
Как рассказали в торговой сети, чтобы стать победителем акции, необходимо было совершить покупку в любом магазине федерального ретейлера или в мобильном приложении и зарегистрировать чеки на сайте 5ka-otpusk.ru до 15 апреля 2024 года.
Сергей Гуров, директор дивизиона макрорегиона Пермь торговой сети «Пятёрочка»:
– Мы хотим, чтобы наши гости получали удовольствие не только от свежих продуктов, вкусной выпечки и горячего кофе, но и от интересных и масштабных акций, которые делают ежедневные походы в магазин ещё приятнее. Мы осознаём, насколько важно проводить время с семьёй и отдыхать, поэтому "Пятёрочка" решила предоставить возможность выиграть ценные призы, а также испытать удачу и получить путёвку. Поздравляем победителя с выигрышем и желаем всем участникам удачи в наших новых розыгрышах!
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