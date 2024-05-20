Зарина Ситдикова Житель Прикамья выиграл 500 тысяч рублей на отпуск от федерального ретейлера Покупатель «Пятёрочки» из Очёра стал обладателем главного приза акции Поделиться Твитнуть

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Житель Пермского края стал победителем акции «Отпуск за 500 рублей» (16+) от торговой сети «Пятёрочка», выиграв главный приз – путешествие. Об этом сообщили организаторы розыгрыша.

Сертификат на отдых в размере 500 тыс. руб. 45-летнему Виктору Хомякову вручили в одном из магазинов федеральной сети в Очёре. Победитель рассказал, что узнал об акции из уведомления в мобильном приложении.

«Я отсканировал и загрузил только один чек, он и оказался выигрышным. До этого момента никогда нигде не выигрывал. Поэтому, когда получил сообщение, что получил главный приз, не сразу смог в это поверить. Я очень благодарен "Пятёрочке" за такой подарок, будем и дальше участвовать в новых розыгрышах», – поделился Виктор Хомяков.

По его словам, благодаря призу он сможет осуществить давнюю мечту – отправиться вместе с семьёй в путешествие в тёплые края.

Как рассказали в торговой сети, чтобы стать победителем акции, необходимо было совершить покупку в любом магазине федерального ретейлера или в мобильном приложении и зарегистрировать чеки на сайте 5ka-otpusk.ru до 15 апреля 2024 года.

Сергей Гуров, директор дивизиона макрорегиона Пермь торговой сети «Пятёрочка»:

– Мы хотим, чтобы наши гости получали удовольствие не только от свежих продуктов, вкусной выпечки и горячего кофе, но и от интересных и масштабных акций, которые делают ежедневные походы в магазин ещё приятнее. Мы осознаём, насколько важно проводить время с семьёй и отдыхать, поэтому "Пятёрочка" решила предоставить возможность выиграть ценные призы, а также испытать удачу и получить путёвку. Поздравляем победителя с выигрышем и желаем всем участникам удачи в наших новых розыгрышах!

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