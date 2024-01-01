В Перми капитана теплохода осудили за причинение пассажиру тяжёлых травм Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

В Ленинском районном суде Перми вынесен обвинительный приговор 49-летнему капитану теплохода. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как напомнили в Уральской транспортной прокуратуре, в июле 2023 года капитан управлял теплоходом, совершавшим экскурсионно-прогулочный рейс по Каме. Причалив к берегу, он допустил высадку пассажиров на причал по трапу без предохранительной подтрапной сетки, применение которой обязательно. В результате один из пассажиров, выходя на площадку причала речного вокзала, упал в зазор между судном и стеной причала, получив тяжкий вред здоровью.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание, не связанное с лишением свободы», — сказано в сообщении надзорного органа.

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