Больница в Прикамье взыскала 250 тысяч рублей с врача, по вине которого погиб пациент Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Руководство Верещагинской районной больницы через суд взыскало с врача, который проработал в учреждении более 25 лет, 250 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Мужчина работал анестезиологом и реанимации. В одно из дежурств в приёмный покой доставили пострадавшего в автоаварии человека, которому срочно требовалась медицинская помощь. При подготовке пациента к операции врач допустил дефект техники интубации трахеи. Это привело к смерти пациента. Из-за действий медработника больнице пришлось выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб. После этого работодатель обратился в суд с требованием к врачу выплатить материальный ущерб, понесённый больницей.

Как установил суд, хотя ответчика и признали виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, в его действиях не было прямого умысла, а ущерб учреждению был нанесён неумышленно. В связи с этим суд счёл возможным взыскать с него 250 тыс. руб.

Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок он не погасил долг, поэтому приставы наложили штраф более 17 тыс. руб. и арестовали его счета. После этого врач полностью выплатил всю сумму.

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