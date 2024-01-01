В Перми демонтировали 163 гаража Это были самовольные постройки Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми с начала года власти демонтировали 163 самовольно установленных гаража. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на городскую администрацию.

Постройки были убраны с улиц Ленина, Овчинникова, Челюскинцев, Грузинская, Подлесная и других. Сейчас в списке на снос остаётся 20 гаражей. Их планируется убрать до 1 октября.

После демонтажа объекты отвезли в место временного хранения по ул. 2-й Сорокинской, 65. Вернуть своё имущество владельцы смогут после того, как предъявят в территориальный орган документы на объект.

В мэрии отмечают, что незаконно установленные гаражи выявляются и в результате обращений жителей.

«Такая работа идёт во всех районах Перми. При выявлении незаконных объектов специалисты территориальных органов определяют собственника, направляют в его адрес уведомление о добровольном демонтаже в течение трёх рабочих дней», — рассказали в администрации. Если владелец не демонтирует строение сам, это делается в принудительном порядке.

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