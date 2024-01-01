Андрей Стрельцов «Амкар» одержал победу в Нижнем Тагиле Это четвёртая победа подряд пермского футбольного клуба в чемпионате Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ФК "Амкар"

В субботу, 18 мая, в Нижнем Тагиле состоялся матч шестого тура команд четвертой группы первенства второй лиги дивизиона Б. Местный футбольный клуб «Уралец-ТС» встретился с пермским «Амкаром». Поединок завершился со счётом 1-0.

Всё решил единственный гол, который на 14-й минуте забил Даниил Зуев, с подачи Евгения Тюкалова после углового. Гости не сумел реализовать назначенный в ворота хозяев пенальти в первом тайме.

Во втором половине матча, несмотря на несколько опасных моментов, ни одна из команд не смогла забить мяч. Итоговый счёт так поединка 0:1 в пользу «красно- чёрных».

После шести туров в турнирной таблице «Амкар» занимает вторую позицию, отставая от лидера кировского «Динамо» на одно очко.

Отметим, что это четвёртая подряд победа подопечных Андрея Блажко в турнире. Следующая игра для «Амкара» состоится 25 мая в Перми. Пермяки сыграют против «молодёжки» самарских «Крыльев Советов».

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