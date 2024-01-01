Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская писательница Катерина Гашева вошла в короткий список премии «Лицей» Церемония награждения состоится в день рождения Пушкина Поделиться Твитнуть

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Пермская писательница Катерина Гашева вошла в число финалистов премии «Лицей» имени А.С. Пушкина — главной литературной премии для начинающих писателей в возрасте до 35 лет.

Объявление шорт-листа состоялось 14 мая, в тот же день на встрече с писателем Алексеем Ивановым в Перми его продюсер Юлия Зайцева сообщила читателям о номинировании Катерины Гашевой и высказала надежду, что это откроет для молодой писательницы большую перспективу.

Экспертный совет «Лицея» рассмотрел 2052 работы молодых авторов из 229 городов России и 28 стран мира (1117 — в номинации «Проза», 935 — «Поэзия»).

Катерина Гашева вошла в шорт-лист с романом-рефлексией «Системные требования, или Песня невинности, она же — опыта» (18+).

Катерина Гашева — представитель мощной пермской литературной династии, дочь известного драматурга Ксении Гашевой, внучка поэта Бориса Гашева и редактора Пермского книжного издательства Надежды Гашевой, племянница поэтессы Наталии Гашевой и внучатая племянница писателя Николая Гашева. Родоначальник династии — священник Николай Гашев из посёлка Ильинский — был репрессирован в 1930-е годы и причислен Русской православной церковью к лику святых. Его икона находится сейчас в церкви в Ильинском.

Стихи и проза Катерины Гашевой публиковались в журналах «День и ночь», «Введенская сторона», «Другая Пермь», «Вещь», «Уводьское водохранилище» и других, в альманахах и коллективных сборниках. Она является автором двух изданных прозаических книг: сборника рассказов «Первая линия» (12+) и романа «Штабная» (18+).

Катерина много работает, несмотря на то, что уже почти десять лет борется с последствиями тяжёлого заболевания. Весной 2015 года у нее была обнаружена массивная опухоль мозга. После перенесённой комы, операции и продолжительного лечения ей удалось вернуться к литературному творчеству.

Катерина Гашева — лауреат «Илья-премии», финалист премии имени Максимилиана Волошина, входила в шорт-лист молодёжной литературной премии «Дебют» в номинациях «малая проза» и «фантастика». В 2018-м стала победителем конкурса «Шанс для неизданных книг» в рамках литературного фестиваля «Компрос». В 2019 году вошла в шорт-лист Бажовской премии в номинации «Проза».

Имена лауреатов «Лицея» за 2024 год станут известны 6 июня, в день рождения Пушкина. В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место — 1,2 млн руб., за второе место — 700 тыс. руб., за третье — 500 тыс. руб.

Произведения, вошедшие в короткий список, будут опубликованы на официальном сайте премии, на портале «Год литературы» и в «Литературной газете», таким образом у читателей появится возможность познакомиться с новым романом пермской писательницы.

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