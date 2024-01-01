В Прикамье сгорела ферма, на которой находились 180 коров 10 животных погибли Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, в ночь на 18 мая в Юсьвинском муниципальном округе произошёл пожар в д Федотово — загорелась ферма с коровами.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 1:24, и на место выехали 17 огнеборцев на семи спецмашинах.

Как выяснилось, загорелась кровля и деревянные перегородки кирпичного строения фермы. Во время происшествия пожарные подразделения и местные жители смогли эвакуировать 170 коров, однако 10 голов крупного рогатого скота погибло.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Площадь пожара составила 1125 кв. м. Его локализовали в 2:15, а горение было ликвидировано в 3:05.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Сейчас сотрудники МЧС по региону проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

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