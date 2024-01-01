В Прикамье в ДТП погибли водитель и пассажир УАЗа Машина опрокинулась и упала в реку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщает газета «Парма-Новости», утром 17 мая в Кудымкаре произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Авария случилась около 5:30 в 550 м юго-западнее дома №37 в переулке Иньвенский, между микрорайонами Быстрый и Нахаловка.

По данным издания, автомобиль УАЗ («Буханка») с 27-летним водителем за рулём ехал вдоль реки Иньва, но какой-то момент машина опрокинулась, а затем упала в реку.

В результате водитель УАЗа и его 29-летний пассажир погибли, однако двум пассажирам, 17 и 18 лет, удалось спастись. О других подробностях смертельного ДТП не сообщается.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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