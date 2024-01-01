В Прикамье в ДТП погибли водитель и пассажир УАЗа
Машина опрокинулась и упала в реку
Как сообщает газета «Парма-Новости», утром 17 мая в Кудымкаре произошло ДТП, в котором погибли два человека.
Авария случилась около 5:30 в 550 м юго-западнее дома №37 в переулке Иньвенский, между микрорайонами Быстрый и Нахаловка.
По данным издания, автомобиль УАЗ («Буханка») с 27-летним водителем за рулём ехал вдоль реки Иньва, но какой-то момент машина опрокинулась, а затем упала в реку.
В результате водитель УАЗа и его 29-летний пассажир погибли, однако двум пассажирам, 17 и 18 лет, удалось спастись. О других подробностях смертельного ДТП не сообщается.
Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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