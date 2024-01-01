В Перми директора организации осудили за использование нелицензионного ПО Стоимость незаконно использованных программ превысила 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Ленинский районный суд Перми вынес приговор генеральному директору компании ООО «Протон» за использование программного продукта без приобретения лицензии. Информация об этом появилась на сайте краевой прокуратуры.

«Суд установил, что с ведома подсудимого на компьютерах предприятия при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности работниками использовались программные продукты компании "1С-Софт" без приобретения лицензии», — сообщает пресс-служба надзорного органа.

Согласно представленным данным, общая стоимость программ, которые использовались ООО незаконно, составила более 4,4 млн руб.

Суд признал руководителя организации виновным по пп. «в», «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав, совершённое в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). Назначил пермяку наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также обязал удалить с компьютеров предприятия нелицензионное программное обеспечение.

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