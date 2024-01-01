В Перми полиция возбудила уголовное дело после массовой драки рядом с мэрией Толпа мужчин устроила потасовку у бара на улице Ленина Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала "ЧП-Пермь"

Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства после того, как в соцсетях появилось видеозапись массовой драки. Происшествие случилось на ул. Ленина у заведения Store Bar. Это питейное заведение находится неподалёку от мэрии.

На видеозаписи — кадры завязавшейся драки между молодыми людьми. Один использует для нанесения ударов биту. Затем на него нападают сразу несколько других мужчин и валят его на асфальт, после чего бьют руками и ногами. В это время к потасовке присоединяются новые участники.

Как пояснили в пресс-службе полиции, уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Зачинщикам может грозить лишение свободы до 7 лет, а также большие штрафы.

О состоянии пострадавших в драке не сообщается.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности всех участников потасовки.

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