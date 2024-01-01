КРПК выделила 8,2 млн рублей на покупку двух автомобилей Срок поставки – 10 дней с момента подписания договора Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) объявило торги на поставку автомобилей. На сайте госзакупок размещены два конкурса.

Информация о первом из них была опубликована 8 мая. В техзадании указано, что предметом закупки является новый легковой автомобиль мощностью от 245 до 250 л. с., с бензиновым типом двигателя объёмом не менее 2 л, полным приводом, дорожным просветом не менее 200 см. Автомобиль должен быть оборудован датчиками дождя и света, камерой 360°, системами стабилизации и помощи при спуске и старте в гору, многозонным климат-контролем. Салон должен быть выполнен из кожи, с обогревом руля, сидений и лобового стекла, вентиляцией передних сидений и тонированными стёклами.

Начальная цена — 4,87 млн руб. Заявки принимаются до 20 мая, победителя определят 23 мая.

Согласно техзаданию второй закупки, опубликованной 15 мая, легковой автомобиль должен быть новым, полноприводным, мощностью от 147 до 150 л.с., с двигателем объёмом 1,5 л, дорожным просветом не менее 180 мм. Обивка сидений должна быть выполнена из экокожи, водительское сиденье — оборудовано электрической регулировкой в шести направлениях с памятью настроек, пассажирское — с регулировкой в четырёх направлениях с возможностью управления пассажиром сзади, стёкла для второго ряда сидений — затемнены. В автомобиле должен быть предусмотрен обогрев сидений, руля и лобового стекла, вентиляция передних сидений, двухзональный климат-контроль, камера заднего вида, система стабилизации курсовой устойчивости, помощи при спуске с горы, датчики света и дождя и др.

Начальная цена контракта — 3,35 млн руб. Подать заявку можно до 23 мая, итоги подведут 28 числа.

Оба автомобиля должны быть тёмно-серого, чёрного, серебристо-чёрного или серо-черного цвета. Срок поставки в обоих случаях составляет 10 календарных дней с даты подписания договора. Гарантия на товар — не менее пяти лет. Источник финансирования — собственные средства заказчика.

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