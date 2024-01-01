Банк России выявил в Прикамье двух чёрных кредиторов Компании незаконно выдавали займы жителям региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Банк России за первый квартал 2024 года выявил на финансовом рынке Пермского края две организации, которые незаконно выдавали займы жителям региона. За аналогичный период прошлого года было выявлено пять таких организаций.

Законно выдавать займы населению могут микрофинансовые организации, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы, состоящие в реестрах Банка России и соответствующие целому ряду требований. Выявленные компании эти условия не соблюдали.

По словам управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова, как правило, нелегальные кредиторы маскируют свою деятельность под ломбарды, но так как в отличие от легальных участников рынка чёрные кредиторы не поднадзорны Банку России, они часто не соблюдают законодательные требования и нарушают права потребителей, которые рискуют столкнуться с начислением огромных процентов, потерей залога, шантажом и угрозами при просрочках выплаты долга. Поэтому прежде чем оформить кредит или заём в какой-то компании, в ЦБ советуют убедиться, легально ли она работает.

В целом по стране с января по март 2024 года выявлено почти 1,8 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

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