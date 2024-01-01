В Индустриальном районе Перми временно изменится движение транспорта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В воскресенье, 19 мая, и в понедельник, 20 мая, в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Мира и Качалова в Перми изменится схема движения автобусного маршрута №62. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

Автобусы, которые следуют в сторону м/р Крохалева, будут курсировать по ул. Леонова вместо ул. Качалова. Таким образом, временно не будут обслуживаться остановки «Улица Леонова» (по ш. Космонавтов) и «Улица Качалова». Пассажирам можно будет пользоваться остановками «Улица Леонова» (по ул. Мира) и «Улица Одоевского».

В гортрансе напомнили, что актуальное расписание общественного транспорта, а также движение автобусов и трамваев в режиме онлайн всегда доступно на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

Ранее сообщалось, что до 23:00 18 мая в связи с ремонтом теплосети закрыт проезд на двух участках ул. Леонова: от ул. Мира до ул. Нефтяников и от ул. Нефтяников до ул. Беляева.

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