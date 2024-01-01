Краевые власти изымут 14 участков для строительства промузла «Осенцы» в Перми Площадь изымаемых земель составит 14 га Поделиться Твитнуть

В Перми для строительства дополнительного выезда с территории для размещения особой экономической зоны промышленного узла «Осенцы» будут изъяты 14 земельных участков общей площадью 14,1 га. Информация опубликована на сайте краевого правительства.

Согласно распоряжению, для строительства дороги будут изъяты участки в Двуреченском и Лобановском сельских поселениях вблизи Нестюково, Фомичи и Козыбаево, а также земли Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ПНИИСХ). Площадь самого большого изымаемого участка составляет 3,8 га, он находится в д. Фомичи.

Новая дорога соединит Нестюковский тракт с ул. Промышленной и пройдёт от д. Устиново до промузла. Протяжённость составит около 1,9 км. Дорога будет двухполосной, в асфальтовом исполнении и с освещением. В конце 2021 года конкурс на строительство дополнительного выезда с путепроводом в районе Осенцов выиграло ООО «Техдоргрупп».

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