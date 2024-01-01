Суд запретил распространять в Перми незаконные листовки о проверке счётчиков Предприниматель раскидывал их по почтовым ящикам Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию Управления ФАС по Пермскому краю, которое ранее подало иск о запрете для ИП Калачева распространять ненадлежащую рекламу. В ведомство обратились жителей Перми, которые пожаловалось, что в почтовые ящики многоквартирных домов приходят листовки под видом предписаний о необходимости проверки счётчиков на воду.

В антимонопольной службе признали такие материалы нарушением закон «О рекламе», а ИП Калачеву выслали предписание с требованием прекратить распространение незаконной рекламы.

Однако предприниматель проигнорировал предписание ФАС и продолжил распространять листовки.

В итоге Пермское УФАС обратилось с иском в Арбитражный суд республики Карелия — по месту регистрации ИП Калачев. Ведомство потребовало запретить раскидывать по почтовым ящикам липовые предписания о поверке счётчиков. Первая инстанция отказала в удовлетворении иска, однако позже пермские антимонопольщики оспорили решение арбитража в апелляции.

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