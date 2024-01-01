В двух крупных городах Прикамья на время отключат радио и телевидение Поделиться Твитнуть

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В Филиале РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» проинформировали жителей региона о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в некоторых территориях Прикамья на следующей неделе.

Так, в Березниках во вторник, 21 мая, с 9:00 до 18:00 будут отключены цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2, радиопрограммы «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России», «Навигатор-Дорожное радио», «Звезда ФМ», аналоговые телеканалы «Суббота», «Солнце», «Ю-ТВ».

В среду, 22 мая, с 9:00 до 18:00 будут отключены цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2 в Соликамске.

В тот же день с 11:00 до 17:00 будут отключены цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2 в Северном Коммунаре.

В Филиале РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» приносят извинения за временные неудобства. Отключения связаны с проведением профилактических работ.

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