Пермский край поставил в Германию и Польшу 330 тонн семян льна Поделиться Твитнуть

С начала 2024 года из Пермского края вывезено 176 тонн семян продовольственного льна в Германию и 154 тонны аналогичной продукции в Польшу. Было оформлено в общей сложности 15 фитосанитарных сертификатов на общий объём 330 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Только за 13 мая был проконтролирован вывоз 66 тонн семян льна в Германию. Продукция поставляется для дальнейшей промышленной переработки.

Сотрудники Управления перед отправкой товара провели карантинный фитосанитарный досмотр, взяли пробы подкарантинной продукции. Согласно результатам лабораторного анализа, карантинных вредных организмов в вывозимой сельхозпродукции не обнаружено.

В ведомстве добавили, что за аналогичный период 2023 года отгрузки продовольственного льна зарубежным покупателям не было.

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