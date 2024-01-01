В Краснокамске начался второй этап благоустройства центральной набережной Поделиться Твитнуть

В Краснокамске Пермского края начались работы второго этапа благоустройства центральной набережной Камы. Он продлится до конца года. За это время подрядчику предстоит в районе Храма святой великомученицы Екатерины установить входную группу, освещение, проложить пешеходные дорожки и обустроить детскую игровую площадку. Об этом сообщили в минЖКХ региона.

Напомним, в прошлом году по итогам всероссийского голосования за объекты благоустройства порядка 14,5 тыс. жителей Краснокамска выбрали проект преображения городской набережной. Всего на её благоустройство из федерального, регионального и местного бюджетов направлено порядка 37,5 млн руб.

В следующем году в Краснокамске по этой же программе будет обустраиваться сквер Звёздный. В частности, в районе ул. 10 Пятилетки будут выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, установке современного уличного освещения и озеленению территории. Там же появятся спортивные площадки и места для активного отдыха с детьми.

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