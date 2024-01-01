В парламенте Прикамья наградили журналиста «Нового компаньона» Алёна Улитина-Богачёва стала лауреатом премии в номинации «Печатные краевые СМИ» Поделиться Твитнуть

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На площадке Законодательного собрания Пермского края 16 мая состоялась шестая церемония награждения лауреатов ежегодной премии за вклад в развитие общественно-политической журналистики в Пермском крае «Право и общество в Прикамье». Премия учреждена парламентом для представителей региональных СМИ.

Журналист «Нового компаньона» Алёна Улитина-Богачёва стала лауреатом в номинации «Печатные краевые средства массовой информации». Награду присудили за материал, посвящённый задачам развития региона, поставленным губернатором перед депутатами.

Алёна Улитина-Богачёва / фото: Telegram-канал "Парламент | Пермский край"

Премия вручается за вклад в развитие журналистики и информационное освещение деятельности представительных органов власти. В этом году на конкурс поступило 108 заявок от редакций из 23 муниципалитетов. Победителей определили в восьми номинациях. Комиссия оценивала материалы, выпущенные в прошлом году.

Церемония награждения была посвящена 30-летию со дня начала работы краевого Заксобрания. Перед мероприятием директор Государственного архива Прикамья Юлия Кашаева презентовала книгу «30 моментов истории. Открывая архивные фонды» об истории законодательного органа.

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