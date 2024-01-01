В дорожной аварии в Пермском крае погибли два человека Ещё один получил ранения Поделиться Твитнуть

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Чусовском округе Пермского края около 10.30 утра в четверг, 16 марта.

По поводу этого происшествия в пресс-службе краевого управления ГИБДД сообщили следующее: «Автомобиль «Шевроле Нива» под управлением 42-летнего мужчины двигался по автодороге к паромной переправе в направлении д. Красная Горка. По предварительным данным, водитель не учёл соответствующее ограничение скорости и дорожные условия, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в левый кювет и в дальнейшем опрокинулся».

В результате аварии водитель и один пассажир машины «Шевроле Нива» скончались на месте до приезда машины скорой помощи, ещё один пассажир автомобиля был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

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